Politika

ABD’den müttefiklerine Ukrayna çağrısı: Silah tedarik kısıtlamalarını kaldırın

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ABD ABD müttefikler Ukrayna çağrı

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik harp silahı tedariği konusundaki kısıtlamaları kaldırmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, ülkesinin tüm müttefiklerinin Ukrayna'ya harp silahı tedariği üzerindeki kısıtlamalarını kaldırdıklarını görmek istediğini belirtti.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi adlı bir düşünce kuruluşuna röportaj veren Cooper, "Bahsetmek istediğim ilk şey, tüm müttefiklerin ölümcül savunma yardımı konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını görmek istiyorum. Ukrayna'nın kendisini müdafaa etmek için ihtiyaç duyduğu imkanlara erişebilmesi gerektiğine inanıyorum, bu sebeple kısıtlamanın kaldırıldığını görmek istiyorum" dedi.

ABD'nin halihazırda hem Ukrayna'ya hem de Gürcistan'a Javelin tanksavar füzeleri tedarik ettiğini kaydeden Cooper, Javelin'lerin bir dizi müttefikin kısıtlamalar getirdiği türden bir harp silahı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan yetkili, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah dışında yardımda bulunabileceği çok sayıda alan olduğunu ve Washington'un daha önce Ukrayna Gaziler Bakanlığı'nın kurulmasına destek olduğu ifade etti.

Cooper'ın açıklamaları, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim yükselmesinin ardından geldi.

 

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