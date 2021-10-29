Nijerya’da DAİŞ’e operasyon: Örgüt lideri öldürüldü

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Nijerya Ordu Sözcüsü Benard Onyuko yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ISWAP’ın yeni lideri Malam Bako’nun bulunduğu tahmin edilen çeşitli noktalara hava ve kara operasyonları düzenlediğini söyledi.

Yapılan operasyonlar neticesinde örgütün yeni lideri Malam Bako öldürüldü. Operasyonlar sırasında Bako’yla birlikte 38 teröristin de öldürüldüğü açıklandı.

Örgüt henüz liderleri Bako’nun ölümüne dair bir açıklama yayımlamadı. Ancak örgütün Bako’nun ölümünü doğrulaması halinde bu Nijerya güvenlik güçleri tarafından son bir yılda örgütün öldürülen dördüncü lideri olacak.

Nijerya güvenlik güçleri bu yıl ayrıca Boko Haram terör örgütü lideri Ebubekir Şekau’yu da öldürmüş onun öldürülmesinin ardından binlerce Boko Haram mensubu teslim olmuştu.

ISWAP, Nijerya’da Boko Haram’la birlikte terör eylemleri düzenleyen ve Nijerya ordusunu hedef alan örgütlerden biri. Son dönemde iki örgüt arasında da çatışmalar yaşandığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu iki örgütün saldırıları son dönemde Çad ve Kamerun’a da sıçrarken bugüne de bölge ülkelerinde yaklaşık 300 bin kişi çatışmalar ve saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de yardıma muhtaç hale geldi. (Kaynak: VOA)