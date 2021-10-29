Son anket: Kaç parti barajı aşıyor?

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma 24-27 Ekim tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

41 ilde 2 bin 850 kişi ile görüşülerek yapılan ankette ittifakların toplam oy oranları birbirine çok yakın.

Buna göre CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yüzde 40,1, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise yüzde 41,1 oranında oy aldığı görülüyor.

Yayımlanan ankete göre ise mevcut barajı sadece üç parti aşıyor.

Anketin sonuçları seçime yansıması halinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anlaştığı yüzde 7'lik baraj, HDP ve MHP'nin TBMM’ye girmesine olanak sağlayacak.