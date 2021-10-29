Spor

Salah müfredata giriyor

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da müfredata girecek ve kitaplarda yer alacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Mohamed Salah Mısır müfredat

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da müfredata giriyor.

The Times'da yer alan habere göre; saha içindeki başarıları kadar saha dışında da yaptığı yardımlarla örnek bir profil çizen 29 yaşındaki futbolcu, ülkesi Mısır'da hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Üzerinde çalışmalar süren yeni müfredat kapsamında, Mohamed Salah'ın sportif başarıları ilkokul öğrencilerine, sosyal sorumluluk projelerindeki rolü ise ortaokul öğrencilerine anlatılacak.

Mohamed Salah böylece Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı gururu paylaşacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv