Araştırma: Çift aşılılar hane içinde aşısızlar kadar Covid-19 bulaştırabiliyor

HABER MERKEZİ

Araştırmaya göre, her iki doz yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı olanlar da hastalığı aşılı olmayanlar kadar bulaştırabiliyor.

Aşılı bireylerin kendileri belirti göstermese ya da çok az belirti görülse de aynı evde yaşayan aşısız bireylere bulaştırma oranı beşte iki, ya da yüzde 38 düzeyinde.

Her iki birey de aşılıysa bu oran dörtte bire düşüyor.

Lancet Salgın Hastalıklar'da yayımlanan çalışmada, bu verilerin daha çok kişinin aşılanması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, aşısız bireylerin etraflarındaki insanların aşılı olmalarına güvenerek, bulaşı riskini ortadan kaldıramayacakları uyarısında bulundu.

Aşılar, Covid-19’un ağır geçirilmesinin ya da ölümlerin önlenmesinde iyi bir iş çıkartıyor. Ancak özellikle daha bulaşıcı Delta varyantının hakim hale gelmesiyle bulaşının durdurulmasındaki etkinlikleri düştü.

Zamanla aşıların sağladığı koruma azalıyor ve hatırlatıcı dozların yapılması gerekiyor.

Uzmanlar, Covid-19 bulaşılarının büyük kısmının hane içinde gerçekleştiği düşünüldüğünde, aşı sırası gelen herkesin aşılarını olmasının önem arz ettiğine dikkat çekiyor.

Eylül 2020'den Eylül 2021'e dek, Londra ve Bolton kentlerinde PCR testleriyle 440 hanede yapılan çalışmaya göre;

-Çift aşılı bireylerin, aşısız bireylere kıyasla Delta varyantına yakalanma riskleri daha düşük, ancak yine de kayda değer düzeyde.

-Çifte aşılılar, aşısızlar kadar hastalığı bulaştırabiliyor

-Aşılı bireylerde enfeksiyon daha çabuk temizleniyor, ancak en bulaşıcı oldukları dönemdeki zirve viral yükleri, aşısız kişilerde görülenle benzer düzeyde.

-Bu durum da, neden virüsü hanelerde başkalarına bulaştırdıklarını açıklayabilir. (Kaymak: BBC)