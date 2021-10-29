PAK’tan Siirt’teki gözaltıya kınama

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Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘burası Kürdistan’ diyen Cemil Taşkesen’in gözaltına alınmasını kınadı.

PAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sadece görüşlerini dile getirmiş olmaktan dolayı Cemil Taşkesen’in gözaltına alınmasını kınıyor, Cemil Taşkesen derhal serbest bırakılmalıdır diyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan İlçesinde 28 ekim 2021 günü gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında, Cemil Taşkesen adlı bir esnafımız, Meral Akşener’e şunları söylemişti: ‘Dilimiz inkar ediliyor.Kimliğimiz inkar ediliyor.Burası Kürdistan.Kürdistan mecliste inkar ediliyor.’

Cemil Taşkesen’in bu sözlerinden dolayı , Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Cemil Taşkesen bugün adresinde gözaltına alınmış.

Cemil Taşkesen’in sözlerinin ‘terör propagandasıyla’’ hiçbir alakası yoktur.

Cemil Taşkesen Kürt kimliği, Kürt dili ve Kürdistan gibi en temel gerçeklikleri dile getirmiştir. Bu sözlerin dile getirilmesi, düşünce özgürlüğü kapsamında da en temel meşru bir haktır.

Sadece görüşlerini dile getirmiş olmaktan dolayı Cemil Taşkesen’in gözaltına alınmasını kınıyor, Cemil Taşkesen derhal serbest bırakılmalıdır diyoruz.

Tüm siyasi partileri, başta barolar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını, düşünce özgürlüğü savunucularını, halkımızı Cemil Taşkesen’e sahip çıkmaya çağırıyoruz.”