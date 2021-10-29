Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 8 bin 901 Covid-19 testi yapılırken, 849 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1358 kişi sağlığına kavuşurken, 21 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 342 bin 341 Covid-19 testi yapılırken, 360 bin 595 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 341 bin 271 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 395 kişi yaşamını yitirdi.
12 bin 929 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.