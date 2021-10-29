Politika

Siirt’te ‘Burası Kürdistan’ dediği için gözaltına alınan Taşkesen serbest bırakıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan esnaf Cemil Taşkesen gözaltına alındı. Taşkesen, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
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kürdistan Cemil Taşkesen siirt İYİ Parti Meral Akşener

HABER MERKEZİ

Akşener'e "Bulunduğunuz yer Kürdistan" diyen Siirtli esnaf Cemil Taşkesen, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Akşener'e "Bulunduğunuz yer Kürdistan" diyen Siirtli esnaf Cemil Taşkesen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan esnaf Cemil Taşkesen gözaltına alındı. Taşkesen, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Taşkesen'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

 

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