Rusya’dan Rojavalı taraflara ortak tutum takınmaları çağrısı

MOSKOVA (K24)

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ENKS heyeti, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la bir araya geldi.

K24’e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, Bogdanov’la görüşmelerinde Rojava’nın Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolü altındaki bölgelerinin durumunu ele aldıklarını söyledi.

Görüşmede, Rojava’ya yönelik yeni bir operasyon ve Rojava’da yeni bir savaş ihtimalinin gündeme geldiğini kaydeden Biro, Rusya’dan Suriye’nin yeni anayasasında Kürt meselesinin çözümünün göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Biro, yeni anayasanın Suriye’de Kürt meselesinin çözümüne hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

ENKS yetkilisi, Rusya’nın Rojavalı Kürt taraflardan ortak tutuma sahip olmalarını istediğini dile getirdi.