PSK: Kürdistan demek yasak!

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Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Cemil Taşkesen’in Siirt’te gözaltına alınmasını kınadı.

PSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kürdistan, partilerin değil bir halkın ülkesidir, Kürd dili kadim bir dildir, partilerin değil” denildi.

Açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt gezisinde, Akşener’e “dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkâr ediliyor” diyen Cemil Taşkesen adlı esnaf, savcılığın emri üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan esnafın “suçu” ise örgüt propagandası yapmak! Kürdistan, partilerin değil bir halkın ülkesidir, Kürd dili kadim bir dildir, partilerin değil” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Cemil Taşkesen’in gözaltına alınması sadece tek adam diktatörlüğünde ifade özgürlüğünün ne halde olduğunu ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda devletin Kürdler ve ülkeleri Kürdistan’ın varlığına olan düşmanlığını bir kez daha açığa vurdu.

PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi Cemil Taşkesen’in gözaltına alınmasını protesto eder, başta bölge baroları, ihsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, tüm siyasi partileri ve duyarlı kesimleri seslerini yükseltmeye çağırır.”