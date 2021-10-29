Politika

KYB Sözcüsü: Mela Bextiyar’ın sağlık durumu iyi değil

KYB Sözcüsü Emin Babe Şeyh partisinin resmi medyasına yaptığı açıklamada, Mela Bextiyar’ın sağlık durumunun kötü olduğu ve herkesin tetkikleri beklediğini söyledi.
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Mela Bextiyar
Mela Bextiyar
kürdistan KYB Mela Bextiyar Westa Hasan Emin Babe Şeyh

HABER MERKEZİ

KYB Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Mela Bextiyar’ın sağlık durumunun iyi olmadığı bildirildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Emin Babe Şeyh partisinin resmi medyasına yaptığı açıklamada, Mela Bextiyar’ın sağlık durumunun kötü olduğu ve herkesin tetkikleri beklediğini söyledi.

KYB Sözcüsü, Mela Bextiyar’ın zehirlendiğiyle ilgili resmi raporu beklediklerini kaydederek, Süleymaniye asayişinden de zehirlenenlerin olduğunu belirtti.

Bextiyar’ın Almanya’daki tedavisi devam ediyor.

Dün eski Süleymaniye Güvenlik Kurumu Sorumlusu ve KYB’nin önde gelen isimlerinden Westa Hasan’ın zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

K24’ün KYB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yetkililerin zehirlenmesiyle ilgili KYB içerisinde sıkı bir inceleme yürütülüyor.

Daha öce KYB Eş Başkanı Bafil Talabani, Lahor Şeyh Cengi tarafından zehirlendiğini iddia etmişti.

 

 

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