Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi’ni sınır dışı ediyor

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA), Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın Riyad büyükelçisinden 48 saat içinde krallığı terk etmesini istediği duyurdu.

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin göreve başlamadan önce Yemen ile ilgili yaptığı açıklamaları protesto etmek için yeni bir adım attı.

Riyad, Lübnan'daki büyükelçisini istişareler için çağırdı ve Lübnan büyükelçisinden 48 saat içinde krallığı terk etmesini istedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansında yer alan habere göre Krallığın ve Suudi halkının güvenliğini korumanın önemi nedeniyle Lübnan’dan Suudi Arabistan’a yapılan tüm ithalatın durdurulmasına ve bu amaca ulaşmak için bir dizi başka önlemin de alınmasına karar verildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti.

Hristiyan bakan Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti