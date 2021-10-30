Biden’dan Macron’a: Yapılan şık değildi

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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir süre önce bir denizaltı anlaşması nedeniyle iki ülke arasında patlak veren diplomatik krizi önemli ölçüde yumuşatacak mesajlar verdi.

Biden, görüşmenin gerçekleştiği Fransa Büyükelçiliği'nde yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımız beceriksizceydi" dedi.

Avustralya ve İngiltere ile varılan ancak Fransa ile kriz yaşanmasına neden olan denizaltı anlaşmasına işaret ederek "Yapılan şık değildi" diyen Biden , Fransa'nın ABD için "son derece değerli bir ortak" olduğunu vurguladı.

Biden, "Fransa'dan daha eski, daha sadık, daha iyi bir müttefikimiz yok" ifadelerini kullandı, Fransa'nın ABD ile aynı değerleri paylaştığını ifade etti.

Macron da Avustralya ile denizaltı anlaşması konusundaki anlaşmazlık üzerine alınan "somut kararları" memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu benim için gerçekten güven verici bir sürecin başlaması anlamına geliyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Çözmemiz gerekenleri çözdük. Şimdi geleceğe bakacağız" diye konuştu.

DENİZALTI KRİZİ NASIL PATLAK VERDİ?

ABD, İngiltere ve Avustralya, Eylül ayı ortasında Avustralya için nükleer denizaltı imalatını da kapsayan bir Hint-Pasifik İttifakı kurduklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Avustralya Fransa ile uzun süredir planlanmış milyar dolarlık denizaltı satışı sözleşmesinden çekildiğini açıklamıştı. Fransa ise buna sert tepki göstermiş, Canberra ve Washington'daki büyükelçilerini geri çekmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın müttefiklerince "sırtından bıçaklandığını" söylerken, Avrupa Birliği liderleri de Paris'in yanında olduklarını açıklamışlardı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD'nin tutumunu "rahatsız edici" olarak nitelendirmişti.

Fransa ve AB'nin tepkileri üzerine ABD gerilen ortamı yumuşatmaya çalışmış, Biden bu süreçte Macron'u iki kez telefonla aramıştı. Bu telefon görüşmelerinde iki lider Avrupa'da bir araya gelme kararı almıştı.

ABD Başkanı Biden, Roma'da ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi ile de bir araya geldi. Biden Vatikan'da Papa ile de görüştü.