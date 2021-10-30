OECD ülkelerine gelen göçmen sayısı son 17 yılın en düşük seviyesinde

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OECD) her yıl hazırladığı "Uluslararası Göç Görünüm Raporu" yayınlandı.

Rapor geçtiğimiz yıl göçmen akışında rekor düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Verilere göre, OECD ülkelerindeki yeni göçmen sayısı 2020 yılında 3,7 milyon kişiye geriledi. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk düşüş anlamına geliyor.

Düşüşteki en önemli etken ise tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını.

EN FAZLA GÖÇ ALAN ÜLKE ABD

En fazla göç alan ülke 576 bin göçmenle ABD oldu.

Kalıcı tüm göç kategorilerinde düşüş kaydedildi. Ancak en büyük düşüş "aile göçü" kategorisinde yaşandı. Aile göçü geçtiğimiz yıl yüzde 35 geriledi.

TÜRKİYE'YE BAŞVURULAR AZALDI

Öte yandan verilere göre Türkiye yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye "geçici koruma" sağlıyor. Bu, 2014'ten beri tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ağırlanan toplam göçmen sayısının iki katından fazla.

Türkiye'ye 2020'de ilk sığınma başvurusunda bulunanların sayısı ise yüzde 44,5 azaldı. Başvurularda büyük çoğunluğu Afganlar oluşturdu.

Raporda göçmenlerin ülkelere mali etkileri de değerlendirildi. Göçmenlerin toplamda ülkelere 2,5 trilyon dolarlık katkı sağladığı tespit edildi. Göçmenler için devletlerin yaptığı harcamaların toplamı ise 2 trilyon dolar oldu.