Polonya ormanları: Göçmenler soğuk hava ve açlıkla karşı karşıya

HABER MERKEZİ

Belarus’tan Avrupa Birliği ülkelerine geçmek için Polonya-Litvanya’daki sık ormanlık ile bataklıkları kullanan mülteciler açlık ve soğukla karşı karşıya bırakılıyor.

Başta Kürdistan Bölgesi, Irak, Afganistan ve Suriye olmak üzere AB'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin durumu insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor.

Alman yetkililer, yılın başından itibaren 6 bin 100’den fazla göçmenin Polonya üzerinden Almanya’ya geçtiğini bildirdi.

Almanya, göçmen akınını önlemek için son zamanlarda Polonya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı.

Bu arada Birleşmiş Milletler ve AB, Belarus'un Polonya ve Litvanya sınırında mahsur kalan sığınmacılara erişim talebinde bulunmuştu.

Polonya hükümeti ise “asıl görevinin sınırı göçmen akınına karşı korumak olduğunda” ısrar ediyor ve Belarus'un Moskova destekli hükümetini bunu organize etmekle suçluyor.

Polonya ve Litvanya hükümetleri, Belarus sınırları boyunca sınır muhafızları, askeri ve güvenlik servisleri dışında kimsenin girişine izin vermeyen 1 kilometrelik (0,6 mil) genişliğindeki şeritlerde olağanüstü hal ilan etmişti.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kürt sığınmacılar, Litvanya-Belarus sınırında mahsur kalmıştı.