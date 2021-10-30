Halk Eğitim Müdürlükleri’nden Kürtçe kursları

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, illerin Halk Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği modüllerle bir program başlattı. Program kapsamında Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerini öğrenmek isteyenler Halk Eğitim Müdürlükleri’ne başvurabilecek.

10 yaş ve üstünün başvurabileceği kurslarda öğretmen olmak isteyen Kürt Dili ve Edebiyatı mezunları, Halk Eğitim Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Öğretmenler, ek ders ücreti karşılığı çalıştırılacak.

Bir kursun açılması için en az 12 kişinin talepte bulunması gerekiyor.

A1 seviyesinde verilecek kurs 120 saat, A2 seviyesinde verilecek kurs ise 150 saat sürecek. Mezun olanlara “Kurs Bitirme Belgesi” verilecek.

Kurslarla ilgili K24’e konuşan Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri, “Bunlar kozmetik adımlar. Kürtçe sorununun çözümünde samimilerse ve Milli Eğitim Bakanlığı istiyorsa, Kürtçeyi eğitim dili olarak kabul etmeleri gerekiyor. Kürtçe eğitim dili olsun diyoruz. Diğer adımlar da baş göz üstüne, olumludur. Bu adımla bazı kişilerin gönlü hoş edilebilir ancak bu Kürtçe sorununu çözmez” dedi.

Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) Sözcüsü Barıj Celali de çözümün, Kürtçenin Türkiye’de resmi dil statüsüne alınması olduğunu belirtti.

Celali, “İkinci olarak da bu anayasada yer almalı. Bunlar temel iki şarttır. Bunun haricinde Kürtçe meselesi çözülemez. Kürt Dil Hareketi olarak çalışma ve amacımız bu temeldedir. Kürtçe meselesi yasalarla çözülmezse geri adım atılarak bu mesele çözülemez” ifadelerini kullandı.