AK Partili Kurt’tan ‘Kürdistan’ sözü nedeniyle gözaltı ve soruşturmaya tepki

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Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile sohbet ederken, “Burası Kürdistan’dır, ama Meclis’te inkar ediliyor” dediği için sabaha karşı evine yapılan baskında gözaltına alınan ve dün akşam serbest bırakılan Cemil Taşkesen’le ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) ilk ve tek tepki Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Kurt’tan geldi.

Medyascope’a konuşan Abdurrahman Kurt, “Şiddete çağrı ve şiddet olmadığı sürece insanlar her şeyi konuşmalıdır” dedi.

Kurt, söz konusu diyalogda bir suç unsuru olmadığını, insanların şiddete çağrı yapmadıkça, şiddeti övmedikçe ve içerisinde şiddet olmadıkça her şeyi konuşması, düşüncelerini dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Cemil Taşkesen’nin medeni bir şekilde düşüncesini dile getirdiğini belirten Kurt, “Hemen ardından gece yarısı operasyon ile gözaltına alınması doğru bulmuyorum. Bununla ne yapılmak isteniyor, bunu sormak istiyorum. Herkes konuşmalıdır, düşüncesini rahatlıkla şiddet olmadığı ve şiddeti övmediği sürece dile getirmelidir. İnsanları konuşturmazsanız terörü teşvik edersiniz, insanları konuşturursanız, terörle mücadele etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Kurtalan ilçesinde oturan ve ilçeyi ziyaret eden Akşener ile girdiği Kürdistan diyalogu nedeniyle sabaha karşı evine düzenlenen baskınla “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan Cemil Taşkesen, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı adliyede verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Cemil Taşkesen adlı esnaf, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor” demişti.