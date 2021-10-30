Kürdistan’dan gençler, İstanbul’da düzenlenen Dünya Barış Zirvesi’ne katıldı

Azad Altun / İSTANBUL (K24)

İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Barış Zirvesi’ne 50 ülkeden gençler katıldı. Kürdistan Bölgesi adına da Kerkük ve Süleymaniye’den gençler zirvedeki yerini aldı. Kürdistan bayrağıyla barış mesajı veren Kürt gençleri, Kürdistan’daki birlikte yaşamın tüm dünyada kalıcı barışın tesisi için örnek olabileceğini vurguladı.

K24’e konuşan Kürt gençlerden Şinya Omer, “Dünya Barış Zirvesi, uluslararası bir gençlik platformudur. Barış normları, gençlerin kabulü ve farklı kültürlerin tanınması için mücadele ediliyor. Bizler de Kürt gençleri olarak bu toplantıya katıldık. Kürt milli kıyafetleri giydik burada. Buradaki birçok ulus bizi tanımıyordu, biz de gururla Kürt kıyafetlerini ve Kürdistan’ı tanıttık” dedi.

Cezayir temsilcisi Afifa Chek de ülkesinin, hakların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde tüm hakların kendi kendilerini yönetmesini desteklediğini söyledi.

Afifa Chek, K24’e yaptığı açıklamada, Kürtler üzerine araştırma yaptığını ve Kürdistan Bölgesi’nin varlığından haberdar olduğunu ifade etti:

“Burada Cezayir’i temsil ediyorum ve Birleşmiş Milletler’de sağlıklı bir yaşamın kuralları üzerinde konuşmaya devam edeceğim. Cezayir, halkların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde tüm halkların kendi kendilerini yönetmesini destekliyor. Kürt kültürü ve yaşamı üzerine araştırmalar yaptım ve onlarla ilgili bilgi sahibiyim. Irak’ta Kürdistan Bölgesi olduğunu ve tek başında olduğunu da biliyorum. Ayrıca kendine ait bayrağı ve dili var. Kürdistan’daki arkadaşlarım sayesinde çok iyi insanlar olduklarını, saygılı ve aydın olduklarını biliyorum.”

Dünya Barış Zirvesi Direktörü Muhammed Ahmed de birkaç yıl önce Kürdistan’a gittiğini, parlamentoya ziyarette bulunduğunu belirterek, Kürdistan yetkililerinin bu tür etkinliklere önem vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi:

“50’den fazla ülkenin katılımıyla Türkiye’de 2021 Dünya Barış Zirvesi’ni gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Kürdistan, Irak, Asya, Ortak ve Kuzey Afrika’dan çok sayıda genç ve enerjik öğrenci var ve bunların dünya barışının geleceği, küresel ısınmaya karşı mücadele ve adil bir yaşam için önemli görüşmeler yapacağına inanıyorum.”

Zirvede Kürdistan Bölgesi temsilcisi Kerküklü Ahmed Sirwan, Kürdistan’daki birlikte yaşamı temsil eden bir tabloyu zirve yöneticilerine hediye etti.