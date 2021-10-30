Politika

‘Muz yeme’ videosu paylaşan 8 Suriyeli daha gözaltına alındı

İzmir’de, “sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları” iddiasıyla 8 Suriyelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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türkiye Suriyeliler İzmir gözaltı

HABER MERKEZİ

İzmir’de, muz yeme içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından 'yabancı uyruklu 8 şahsın’ gözaltına alındığı ifade edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, söz konusu şahıslardan birinin yaşının küçük olduğunu bildirdi.

Yaşı küçük kişi, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İstanbul’da da 18 şüpheli gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştı.

Bir sokak röportajında Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini savunan bir şahsın,  “Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar” şeklindeki sözleri sonrası Suriyeli bazı gençler “muz yeme” içerikli videolar paylaşmıştı.

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