Rus savaş uçakları SMO karargahını bombaladı

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İdlib’deki gruplara ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kah köyü çevresindeki SMO bileşeni gruplardan 23’üncü Tümen’in karargahına 9 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rus savaş uçakları, söz konusu noktaya 27 Ekim'de de 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İDLİB'DEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayeti, neredeyse iç savaşın başından bu yana rejim karşıtı silahlı grupların kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te silahlı grupların kontrolüne geçti.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti.