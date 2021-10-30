Politika

Rus savaş uçakları SMO karargahını bombaladı

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib bölgesinin Türkiye sınırı yakınlarındaki Kah köyü çevresindeki Suriye Milli Ordusu’na (SMO) karargahını bombaladı.
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suriye İdlib SMO Kah köyü hava saldırısı Rusya

HABER MERKEZİ

İdlib’deki gruplara ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kah köyü çevresindeki SMO bileşeni gruplardan 23’üncü Tümen’in karargahına 9 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rus savaş uçakları, söz konusu noktaya 27 Ekim'de de 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İDLİB'DEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayeti, neredeyse iç savaşın başından bu yana rejim karşıtı silahlı grupların kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te silahlı grupların kontrolüne geçti.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti.

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