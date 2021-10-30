Rus savaş uçakları SMO karargahını bombaladı
HABER MERKEZİ
İdlib’deki gruplara ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kah köyü çevresindeki SMO bileşeni gruplardan 23’üncü Tümen’in karargahına 9 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Rus savaş uçakları, söz konusu noktaya 27 Ekim'de de 4 hava saldırısı düzenlemişti.
İDLİB'DEKİ DURUM
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayeti, neredeyse iç savaşın başından bu yana rejim karşıtı silahlı grupların kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te silahlı grupların kontrolüne geçti.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti.