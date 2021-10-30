Yaşam

13 ilde kuvvetli sağanak, 3 ilde kar yağışı bekleniyor

Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Van ve Mardin'de kuvvetli sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
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HABER MERKEZİ

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 13 ilde sağanak öngörülüyor.

Yağışların Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 İLDE KAR YAŞI ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Erzurum, Kars ve Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12’nci  Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ile Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı, diğer yerlerde ise aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum, Kars ve Ardahan'da 0, Ağrı'da 1, Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Dersim'de 7 derece ölçüldü.

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