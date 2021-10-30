Yaşam

Erbil Valisi’nden sel uyarısı: Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, kentte meydana gele seller nedeniyle vatandaşlara “Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın” çağrısında bulundu.
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kürdistan Erbil sel uyarı

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’in çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

K24’e konuşan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, kentin birçok noktasında sel meydana geldiğini belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gerekli tüm önlemleri alma ve vatandaşlara yardım etme çabası içinde olduğunu vurgulayan Vali Xoşnaw, sürücülere özellikle Erbil-Pirmam yolunu kullanmamaları uyarısında bulundu.

Erbil Valisi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama ve ekiplere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Bugün başta kuzey-batı bölgeleri olmak üzere başkent Erbil’in birçok noktasında kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yolar kapandı.

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