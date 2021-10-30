Süleyman Soylu: Kimse bize ‘Burası Kürdistan’dır’ demedi

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tokat Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp, 'Burası şudur, burası budur, burası Kürdistan'dır' demedi, diyemedi" ifadelerini kullandı.

Nerede durduklarını ve neyin mücadelesini verdiklerini bildiklerini dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

“Hafta sonları Hakkari'de, Tunceli'de, sınırda karakollarda 3 bin metre rakımda nöbet tutan evlatlarımızla buluşuyoruz. Vatandaşın arasında geziyoruz. Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp, 'Burası şudur, burası budur, burası Kürdistan'dır' demedi, diyemedi.

Kimse bize Meclis kürsüsünden fatura kesip, 'O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz, diyetini ödeyin' demedi, diyemedi. Çünkü bizim sahibimiz millettir. İşte onun için sınır ötesi operasyon tezkeresine oy verirken kimseden icazet almadık. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemedi.

CHP gibi elimize, ayağımıza kimse pranga vurmadı. Kemal Kılıçdaroğlu bunun izahını yapmak zorundadır. Türk askerinin ayağına neden pranga vurmak istedin? Neden bizim evlatlarımızı sınır ötesinden geri çevirmek istedin? Ne zaman kürsüye çıksan, 'Ben Kuvayı Milliyeciyim' diyorsun. Madem Kuvayı Milliyeciydin, neden Misakımilli'den, bize emanet edilen sınırlardan kaçtın? Bu tezkere Türkiye için bir dönüşümün, bir miladın tembihatıdır.”

Siirt'in Kurtalan ilçesinde esnaflık yapan Cemil Taşksen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanmıştı.

Dün gözaltına alınan Taşkesen, daha sona serbest bırakılmıştı.