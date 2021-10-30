Erdoğan-Biden görüşmesi yarın

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Reuters, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Roma'da G20 zirvesinde görüşeceğini duyurdu.

Görüşmede; Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 alımının da değerlendirileceği, Biden'ın "Krizler ve düşüncesizce eylem, ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği yazıldı.

Görüşmeye ilişkin bir saat bilgisi ise henüz verilmedi.

İLK TEMAS ZİRVEDE GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan ve Biden arasında ilk temas, G20 Zirvesi'nde gerçekleşti.

Zirvede gözler Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın üzerindeydi. Nasıl bir diyalog içerisine girecekleri merak edilen Erdoğan ve Biden'ın güldüğü görüldü.

ABD Başkanı hararetli sohbet sırasında Erdoğan'ı işaret ederek, sohbete devam etti. Bu sırada Erdoğan'ın da tebessümle sohbete katıldığı görüldü.