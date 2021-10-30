G20 Zirvesi: Liderlerden yoksullar için daha fazla aşı sözü

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Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeleri ele aldı.

Dünyanın en büyük ekonomilerini yöneten liderler, işletmelerin vergi cennetlerinde karlarını saklamasını önlemeyi amaçlayan küresel asgari kurumlar vergisini onayladı ve aynı zamanda yoksul ülkelere daha fazla Covid-19 aşısı sağlamayı kabul etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu ayın başında çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini bildirmişti.

Zirvenin pazar günü açıklanacak sonuç bildirisinde, liderlerin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için acil adımlar atmayı kabul edeceği de ifade ediliyor.

G20 ÜYE ÜLKELERİ HANGİLERİ?

G20 üyeleri arasında 19 ülke ve Avrupa Birliği (AB) bulunuyor.

Üyeler arasında G7'yi oluşturan ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor.

Bunların haricindeki zirvede bulunan diğer ülkeler ise Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye.

Bu yılki zirveye Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor.

Ev sahibi ülke, G20 üyelerinin haricinde istediği ülkeleri de toplantıya çağırabiliyor.

Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.