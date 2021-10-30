Politika

Kerkük’te DAİŞ saldırısı: 2 Peşmerge şehit oldu

Terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’te Peşmerge Güçleri mevzisine düzenliği saldırıda 2 Peşmerge şehit oldu.
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Saldırıda şehit olan Peşmergeler
Saldırıda şehit olan Peşmergeler
kürdistan Kerkük Peşmerge Güçleri saldırı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör, DAİŞ’in Kerkük’te Peşmerge Güçleri mevzisine düzenliği saldırıda 2 Peşmerge’nin şehit olduğunu açıkladı.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’ün Zurgezirav ilçesindeki Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 2’nci Tugayı sınırında bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada 2 Peşmerge’nin şehit düştüğü kaydedildi.

Kerkük Peşmerge Güçleri Komutanı Heme Regir, saldırıda şehit ve yaralı Peşmergelerin olduğunu belirtti.

K24 muhabiri şehit Peşmergelerin naaşlarının Quştepe nahiyesine gönderildiğini bildirdi.

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