Kerkük’te DAİŞ saldırısı: 2 Peşmerge şehit oldu
ERBİL (K24)
Kürdistan Anti Terör, DAİŞ’in Kerkük’te Peşmerge Güçleri mevzisine düzenliği saldırıda 2 Peşmerge’nin şehit olduğunu açıkladı.
Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’ün Zurgezirav ilçesindeki Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 2’nci Tugayı sınırında bir saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada 2 Peşmerge’nin şehit düştüğü kaydedildi.
Kerkük Peşmerge Güçleri Komutanı Heme Regir, saldırıda şehit ve yaralı Peşmergelerin olduğunu belirtti.
K24 muhabiri şehit Peşmergelerin naaşlarının Quştepe nahiyesine gönderildiğini bildirdi.