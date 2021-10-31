Rusya: İsrail Suriye’nin hava savunma tesislerini vurdu

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava sahasına girmeden hava savunma tesislerine füzeli saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu iki rejim askerinin yaralandığını belirtti.

Kulit, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet taktik F-16 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri yakınlarındaki topraklarından Şam'ın 20 kilometre batısında ve 12 kilometre kuzeybatısında yer alan hava savunma tesislerine 8 Delilah güdümlü füze ile vurdu” diye konuştu.

Saldırı sonucu tesislerdeki altyapının hafif zarar gördüğüne, iki rejim askerinin ise yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye hava savunması nöbetçi birliklerinin BUK M2E uçaksavar füze sistemleri kullanarak İsrail’in attığı füzelerden ikisini imha ettiğini vurguladı.