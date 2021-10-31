Peşmerge Bakanlığı: Daha önce uyardık

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ’in dün gece gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili açıklamasında, terör örgütüyle ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, DAİŞ teröristlerinin akşam saatlerinde Kerkük’ün Pirde kasabasındaki 10’uncu Piyade Tugayına saldırı gerçekleştirdiği kaydedilirken, saldırıda 2 Peşmerge’nin şehit düştüğü bildirildi.

Saldırının ‘korkakça ve karanlık’ olarak nitelendirildiği açıklamada, şehit olan Peşmergelerin isimlerinin Xalid Hamid Heyas ve Ako Kerim Kadir olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit Peşmergelerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunulurken, Peşmerge’nin Kürdistan halkı ve topraklarını korumak için her zaman teyakkuzda olmayı sürdüreceğine vurgu yapıldı.

DAİŞ’in kendini yeniden örgütlediğine dair daha önce uyarıda bulunduklarına dikkat çeken Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ’in hiçbir amacına ulaşamayacağı ve iç güvenlik güçleri, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon’la sürdürdükleri işbirliği çerçevesinde örgütün bitirileceği ifade edildi.