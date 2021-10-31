Ammar el-Hekim: Kürdistan’daki sel felaketini endişeyle takip ediyoruz

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, “Sevgili Kürdistan’ın Erbil vilayetini vuran sel felaketinin etkilerini endişeyle takip ediyoruz” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, sel felaketinin ciddi maddi kayıplara neden olduğunu belirterek, zarar gören bölgelerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Yetkili kurumlara, selden zarar gören köy ve bölgelere yardım etmeleri çağrısında bulunan el-Hekim, daha büyük tehlikelerin yaşanmaması için gerekli engelleyici önlemlerin alınması temennisinde bulundu.

Dün Başkent Erbil’in çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

K24’e konuşan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, kentin birçok noktasında sel meydana geldiğini belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gerekli tüm önlemleri alma ve vatandaşlara yardım etme çabası içinde olduğunu vurgulayan Vali Xoşnaw, sürücülere özellikle Erbil-Pirmam yolunu kullanmamaları uyarısında bulundu.

Erbil Valisi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama ve ekiplere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.