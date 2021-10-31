Yaşam

4 ilde kar bekleniyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
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kürdistan Van kar yağışı meteoroloji

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışın öğle saatlerine kadar Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van ve Hakkari'de 15, Bitlis'te 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

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