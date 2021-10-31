Neçirvan Barzani: Terör saldırılarının tekrarı DAİŞ’in doğrudan tehdit olduğunu gösteriyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, teröristlerin saldırılarının tekrar etmesinin, DAİŞ’in halen doğrudan tehdit olduğu ve ülkenin istikrar ve huzurunu tehdit ettiğini gösterdiğini söyledi.

Terör örgütü DAİŞ mensuplarının Pirde’de Peşmerge Güçlerine saldırması ve 2 Peşmerge’nin şehit olması üzerine yazılı bir açıklama yapan Krüdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Pirde’de dün akşam şehit olan Peşmergeler Xalid Hamid Heyas ve Ako Kerim Kadir’in ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Peşmergelerin yakınlarının ve silah arkadaşlarının acılarını paylaştığını ifade eden Neçirvan Barzani, şehitlere rahmet diledi.

Terör saldırılarının tekrar genişlemesinin, DAİŞ’in halen doğrudan tehlike olduğu gerçeğini ve ülkenin istikrar ve huzuruna tehdit olduğunu gösterdiğini bildiren Neçirvan Barzani, çelik bir el ve iradeyle Peşmerge, Irak ordusu, güvenlik güçleri ve Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle DAİŞ’in bitirilmesi için çalışılması gerektiğini ifade etti.

DAİŞ teröristlerinin dün akşam saatlerinde Kerkük’ün Pirde kasabasındaki 10’uncu Piyade Tugayına gerçekleştirdiği saldırıda, 2 Peşmerge şehit düştü.