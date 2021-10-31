Erdoğan ile Biden görüştü

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Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 12.15'te başladı, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

BEYAZ SARAY: S-400 KONUSUNDA ABD'NİN ENDİŞELERİ NOT EDİLDİ

Beyaz Saray, Roma'daki görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biden savunma ortaklığını ve Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini teyit etti ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri almasına dair ABD'nin endişelerini de not etti. Biden aynı zamanda, güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı" ifadeleri kullandı.

Açıklamaya göre Biden görüşmede, "yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve görüş anlaşmazlıklarını verimli bir şekilde yönetme" arzusunun da altı çizildi.

Biden'ın, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna 20 yıla yaklaşan katkılarını takdir ettiği vurgulandı.

Liderlerin Suriye'deki siyasi süreci, Afganlar insani yardımı, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldığı ifade edildi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanları Anthony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu.