Kürt gençleri Cadılar Bayramı'nda buluştu: Kurdish Halloween Night

Azad Altun / İSTANBUL (K24)

Çok sayıda Kürt genci ve sanatçısının bir araya geldiği gecede “Kurdish Halloween Night” adıyla Cadılar Bayramı kutlaması yapıldı. Geceye farklı kostümler ve makyajlarla katılan gençler doyasıya eğlendi.

İstanbul Beyoğlu’ndaki kutlamaya katılan isimlerden rap sanatçısı Reqso, bu tür farklı etkinliklerin Kürt kültüründe, Kürt kültürünün de dünya kültüründe yer almasını istediklerini söyledi.

K24’e konuşan Reqso, “Kültürümüzde buna yakın kültürel etkinlikler var. Bu toplumumuzda yeni yeni yer edinen bir şey. Bu farklı bir şey ve herkes keyif alıyor. Umarım bu tarz şeyler devam eder” dedi.

Gecede sahne alan stand-up’çı Resul Bafeyi ise, “Bana göre çok güzel bir gece. Şimdiye kadar Kürtler arasında olmaması bir eksiklikti. Sahnede de anlattım. Serê salê kutlaması var bizde, biraz ona benziyor bu. Ama bu da Kürtlerde olursa güzel olur” diye konuştu.

Kutlamaya katılan Kürt gençleri duyguları şunları söyledi:

Zine Kalkan: Kürtlerin Cadılar Bayramı’nı kutlaması çok güzel çünkü diğer toplumlar da bu tür şeyle yapıyor. Bu bizim de hakkımız, biz de eğlenmeliyiz.

Lezgin Kitepçiyan: İlk kez Kürtler modern bir şekilde Cadılar Bayramı’nı kutluyor. Bu yeni kültürü görmek ve birbirimizi tanımak çok güzel. Çünkü sadece Avrupa ve Amerika’da değil, Kürdistan’da da farklı şekilde kutlanıyor.

Taybet Çoban: İlk kez bunu görüyorum ve çok mutluyum. Bu tarz şeyler hep olsun, devam ettirilsin.

Murat Yağmur: Çocukken Kürt yılbaşı kutlaması yapardık. Ancak ilk kez Cadılar Bayramı’nı kutluyor, partiye katılıyorum. Birçok sanatçı ve stand-up’çı olduğunu görünce çok mutlu oldum, kesin katılacağım dedim.

Geceyi düzenleyen Chalakevenst organizatörleri, küçük bir adım da olsa Kürt kültürünün asimile edilmesinin önünü almak ve bu tür etkinliklerle Kürt gençlerini bir araya getirmek istediklerini söylüyor.