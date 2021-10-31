Başbakan: Peşmergelerin şehit olmasından büyük üzüntü duyuyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kerkük’ün Pirde kasabasında 2 Peşmerge’nin şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in Pirde’de Peşmerge noktasına saldırı düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başbakan, “Her iki kahraman Peşmerge Xalid Hamid Heyas Kakeyi ve Ako Kerim Kadir’in dün akşam DAİŞ’li teröristlerin Pirde’deki saldırısında şehit olmalarından büyük üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit Peşmergelerin yakınlarına başsağlığı dileyen Başbakan, şehit yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti.

Başbakan, “Teröristlerin bu saldırısı tekrar Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki işbirliği ve Uluslararası Koalisyon’un yardımının önemini vurguluyor” diye belirtti.

Söz konusu işbirliğinin güvenlik boşluğu olan bölgeleri doldurmak için önemli olduğunu vurgulayan Başbakan, DAİŞ’in saldırılarına karşı mücadelenin altını çizdi.

DAİŞ teröristlerinin dün akşam saatlerinde Kerkük’ün Pirde kasabasındaki 10’uncu Piyade Tugayına gerçekleştirdiği saldırıda, 2 Peşmerge şehit düştü.