Ronaldo’dan eleştirilere yanıt: Rahatsız değilim

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta sonu Liverpool'a evinde 5-0 yenilerek tarihi bir mağlubiyet alan ve oldukça çalkantılı bir hafta geçiren Cristiano Ronaldo, Tottenham deplasmanında hayata döndü.

Eleştirilerin hedefinde olan Cristiano Ronaldo da 3-0'lık skora bir gol bir asistle katkıda bulundu.

Portekizli yıldız, kamuoyunun algısını asla umursamadığını söyleyerek son zamanlarda Manchester United'ı 'çöp' olarak eleştirenleri de geçiştirdi.

Ronaldo, maçtan sonra kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada “Eleştiriler her zaman olacak. Bu beni rahatsız etmiyor çünkü 18 yıldır futbol oynuyorum. Biliyorum ki insanlar bize bir gün 'mükemmel' bir diğer gün ise 'berbat' diyecekler. Bunu biliyorum ve bununla başa çıkmak zorundayız, ancak insanlar sizi övdüğünde ve sizinle mutlu olduklarında her zaman daha iyidir” dedi.

“Bazen hayat böyle, bazen kötü zamanlardan geçmek zorunda kalıyoruz ve değişmek zorunda kalıyoruz ve bugün değiştik” diyen Ronaldo, şunları kaydetti:

“Takım biraz baskı altındaydı, biraz üzgündü ama bugün iyi bir cevap verebileceğimizi biliyorduk. İyi oynadık, maça çok iyi başladık.

Tabii ki benim işim tecrübem, gollerim, asistlerim ile takıma yardımcı olmak ve bugün bunu yaptım. Bundan dolayı çok memnunum. Bana göre takım için de inanılmaz bir performanstı.”