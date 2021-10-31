Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Peşmerge vatandaşları koruyan tek güçtür

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, terör örgütü DAİŞ’in Pirde’de Peşmerge noktasına saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Dün akşam saatlerinde DAİŞ teröristlerinin Kerkük’ün Pirde kasabasındaki Peşmerge Güçleri 10’uncu Piyade Tugayına gerçekleştirdiği saldırıda, kahraman Peşmergeler Xalid Hamid Heyas Kakeyi ve Ako Kerim Kadir şehit düştü” denildi.

Şehit Peşmergelerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, “Peşmerge Güçleri, bölgeyi ve bölgedeki vatandaşları DAİŞ teröristlerine karşı koruyan tek güç olduğunu kanıtlamıştır ve terör örgütü DAİŞ bölgede yok edilinceye kadar mücadelesine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Peşmerge Güçleri, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

DAİŞ teröristlerinin dün akşam saatlerinde Kerkük’ün Pirde kasabasındaki 10’uncu Piyade Tugayına gerçekleştirdiği saldırıda, 2 Peşmerge şehit düştü.