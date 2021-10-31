Politika

Başbakan’dan sel mağdurlarına: Yanınızdayız

Erbil’de meydana gel sel felaketinden zarar gören köyleri ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, vatandaşlara “Hükümet kurumları tüm imkanlarıyla yanınızda” mesajını verdi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Erbil sel mağdurlar ziyaret

ERBİL (K24)

Dün başkent Erbil’in çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel felaketi ciddi maddi kayıplara neden oldu.

Başbakan Mesrur Barzani bugün selden zarar gören Erbil’deki Zêrin City ve Kori köyünü ziyaret etti.

Hükümet kurumlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Başbakan, vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlara yardım için seferber olan hükümet kurumlarına teşekkür eden Başbakan, vatandaşlara her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Erbil'de dün meydana gelen sel felaketinde hasar gören evleri ziyaret ettim. Ailelerin ihtiyaçlarını dinleyerek, onlara desteğimiz konusunda güvence verdim.”

 

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