Türkiye’de coronavirüste son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 347 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 175 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar yapılan aşı sayısı 55 milyon 392 bin 343'ü birinci doz, 48 milyon 655 bin 853'ü ikinci doz, 11 milyon 136 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 3’üncü doz aşı uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz."