Öldüğü iddia edilen Taliban lideri etkinliğe katıldı

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Taliban tarafından yapılan açıklamada, "Müminlerin komutanı Şeyh Hibetullah Ahundzade ünlü Hakimiye medresesinde yapılan büyük bir toplantıda göründü, yiğit askerler ve müritlerle on dakika konuştu" ifadeleri kullanıldı.

Yerel bir kaynağa göre Ahundzade, cumartesi akşamı Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bulunan bu dini okula yüksek güvenlikli iki araçlık bir konvoyla geldi ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.

Dini ve siyasi lider Ahundzade, 2016'da bu göreve gelmesinden bu yana hiçbir zaman kamuoyu önüne çıkmadı.

Taliban yetkilileri uzun süre Ahundzade'nin nerede olduğuna dair sessizliğini korudu. Geçtiğimiz eylül ayında gelen açıklamada ise dini liderin en başından beri Kandahar'da olduğu ve yakın zamanda halkın önüne çıkacağı bildirilmişti.

Selefi Ahtar Mansur'un 2016'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından Pakistan'da öldürülmesinin ardından göreve gelen Ahundzade askeri manevralardan ziyade adli ve dini meselelerle ilgileniyor.

Ahundzade'nin "görünmezliği" hakkında zaman zaman öldüğü iddialarına sebebiyet veriyor. (Kaynak: euronews, AFP)