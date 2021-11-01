Biden: Nükleer müzakerelerin çözümü İran’ın eylemlerine bağlı

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ABD Başkanı Joe Biden, sona eren G20 Zirvesi sonrası açıklama yaptı.

Açıklamasında İran'la nükleer müzakere çözümü için şart belirleyen Biden, şunları söyledi:

“İki farklı mesele var burada. Birinci müzakerelere yeniden katılıp katılmayacakları. Burada meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Kendileri altı ulustan isimlerdi. Bir değişim yapmamız gerekiyor demiştik. Trump'ın aldığı yanlış kararlardan muzdarip olduğumuzu söyleyebilirim, bu bir mesele. Bu meselenin çözümü İran'ın eylemlerine bağlı ve dostlarımızın bize ne kadar destek olacağına bağlı. İran'ın ABD çıkarlarına yönelik saldırıları ve diğer eylemleri ile ilgili de tabii ki cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”

G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşmelere değinen Biden, şöyle devam etti:

“Ortaklarımızla ve müttefiklerimiz Amerikan liderliği hakkında konuştuk. Sorun çözme konusundaki desteklerimize değindiler. G-20'nin küresel kurumlar vergisini desteklemesini takdir ediyorum. Biz bir yıldır uğraşıyoruz gerekli momentumu sağlamak için. Minimum yüzde 15 kurumlar vergisi getiriyoruz. Aynı zamanda bir fon da kurduk. Gelecekte gerekirse bir sonraki salgına müdahale etmek için.”

AB ile ortak bir anlaşma yaptıklarını da ifade eden ABD Başkanı, “Bugün son olarak yakın AB ortaklarımız ile kritik yeni bir anlaşmaya imza attık. Hem çalışanlarımız, hem iklim kriziyle mücadele için. AB ile ABD dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. Ne kadar karbon salındığına göre çok da destek aldık. Özellikle çelik sektörü çalışanlarından. Anlaşma AB'deki dostlarımız gerilimi net bir şeklide azaltacak” şeklinde konuştu.