Politika

Beyaz Saray Sözcüsü coronavirüse yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Jen Psaki
Jen Psaki
ABD Jen Psaki Beyaz Saray coronavirüs

HABER MERKEZİ

Yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde Covid-19 tespit edildiği için ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Jen Psaki, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve Covid-19 için PCR aracılığıyla yaptırdığım test negatif çıktı. Ancak bugün Covid-19 testim pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Psaki, çarşamba gününden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını bildirdi.

Biden ile en son salı günü, iki metreden uzaktan ve maskeli bir şekilde toplantıya katıldığını aktaran Psaki, "Aşı sayesinde sadece hafif semptomlar yaşıyorum ve bu da evden çalışmaya devam etmemi sağlıyor" ifadesine yer verdi.

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