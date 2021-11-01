Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

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Serbest piyasada 9,5850 liradan alınan dolar, 9,5870 liradan satılıyor. 11,0920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 11,0940 lira olarak belirlendi.

Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6080 lira, euronun satış fiyatı ise 11,1360 lira olmuştu.

Analistler, yeni tip kcoronavirüs (Covid-19) salgını sonrası küresel ekonomide enflasyon, büyüme ve para politikalarının geleceğine dair oluşan ana riskler temasının değişmediğini, bu durumun uluslararası piyasalarda dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistleri bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.