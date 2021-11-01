Bitlisli kadın futbolcuların hedefi üst lige çıkmak

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Kızların spora kazandırılması amacıyla 2019 yılında kurulan, lise ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda (BESYO) eğitimini sürdüren öğrenciler ile lise mezunu kızlardan oluşan kadın futbol takımı, yeni sezonda şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Kentte ön yargıları kırarak kentin tek kadın futbol takımına girmeyi başaran kadın futbolcular, bu yıl 3. ligde Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek için ter döküyor. Takımın turkuaz-beyaz renkli formasını giyerek sahada mücadele veren futbolcular, antrenörleri eşliğinde Tatvan Stadyumu'nda haftanın 4 günü idman yapıyor.

Takımın antrenörü Abdurrahman Kaçak, başlamasını bekledikleri lig için 18 kişilik kadroyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Haftada 4 gün antrenman yaptıklarını dile getiren Kaçak, "Kızlarımız için imkanlarımızı zorluyoruz. Bitlis'te bütün kulvarlarda olduğu gibi kadın futbolunda da ilerlemek istiyoruz. İnşallah daha çok kızımızı sahada göreceğiz. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar sahalarımızda hep erkekleri gördük bundan sonra kadınları da göreceğiz" dedi.

Takımın kalecisi İlayda Oran ise, "Haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz. Güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Ön yargıyı kırmak istiyoruz. Kadınlar olarak 2019 yılında sahaya indik. 'Kadınlardan olamaz' ve 'yapamaz' dediler. Erkeklere sunulan imkanlar bize sunulsaydı çok daha iyi yerlere gelebilirdik. Öncelikle futbolu bana sevdiren hocama teşekkür ediyorum. Bitlis'te kadın sporcu olmak, kadın futbolunu temsil etmek ve önyargıları kırmak çok zor. Bunu başarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversiteye hazırlanan Şeyma Taş, çocukluğundan bu yana futbolu sevdiğini, kadın olarak böyle bir platformda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. (Kaynak: AA)