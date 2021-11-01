Yaşam

Oxford sözlüğü yılın kelimesini seçti: Vax

Dünyanın en büyük İngilizce sözlüğü Oxford Languages, yılın en çok kullanılan kelimesi olarak "vaccine" (aşı) kelimesinin kısaltılmış bir çeşidi olan "vax"ı seçti.
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dünya Oxford sözlüğü yılın kelimesi Vax

HABER MERKEZİ

İlk olarak 1980'lerde kullanılmaya başlanan kelime, İngilizce'de zaten yeterince yaygın bir kelime olan "vaccine"in (aşı) önüne geçti.

Sözlüğün yayın evi olan Oxford Languages, konuyla ilgili açıklamasında "Vax kelimesi 2021'de İngilizce'nin kan dolaşımına diğer tüm kelimelerden daha fazla enjekte edildi" dedi.

Aslında yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı aşıların kullanıma sunulmasıyla birlikte geçen yıl içinde "vaccine" kelimesinin kullanılma sıklığı iki kattan fazla arttı.

Ancak, 40 yıldan beri bir kenarda adeta "unutulmuş" olan "Vax", Eylül 2021'de bir yıl öncesine göre 72 kat daha sık kullanılarak çarpıcı bir şekilde yükseliş kaydetti.

Oxford Languages'de yeni kelimeler için kıdemli editörlerinden Fiona McPherson, "Aşı ile bağlantılı tüm kelimelerin kullanımı arttı, ama vax gibisi yok" dedi.

Uzman bunun sebebini ise "vax"ın kısa, vurucu ve dikkat çekici bir kelime" olmasına bağladı.

Yılın kelimesi, Oxford'un İngilizce konuşulan dünyadaki haber kaynaklarından toplanan 14,5 milyardan fazla kelime arasından seçildi.

Seçim, bir önceki yılın "ruh halini veya meşguliyetlerini" yansıtıyor.

Aynı zamanda kelimenin "kalıcı bir kültürel öneme sahip olma potansiyelini" de barındırması şartı aranıyor.

 

 

 

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