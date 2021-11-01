Politika

Macron’dan sert tepki: Yalan söylediğine eminim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un yalan söylediğini iddia etti.
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dünya Emmanuel Macron Scott Morrison tepki AUKUS anlaşması

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Fransa Cumhurbaşkanı, Morrison'un yalan söylediğini düşünmekle kalmayıp bundan emin olduğunu ifade etti.

Macron, Avustralya makamlarıyla müzakere halinde olduklarını, durumun zamanla daha da netleşeceğini dile getirdi.

Avustralya ve halkına saygılı olduğunu belirten Macron, bu saygının karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.

AVUSTRALYA, ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

AUKUS olarak bilinen ve Avustralya, İngiltere ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini belirtmişti.

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