Politika

Başbakan ve Belarus Büyükelçisi’nden göçmenler konusunda işbirliği vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve Belarus’un Bağdat Büyükelçisi Victor Rybak, göçmenler konusunda daha fazla işbirliği ve koordinasyonunun önemini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Belarus Victor Rybak görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Belarus’un Bağdat Büyükelçisi Victor Rybak ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Belarus’taki göçmenlerin durumu ele alındı.

Taraflar, başta Kürdistan Bölgesi vatandaşları olmak üzere Belarus’taki göçmenler konusundan daha fazla işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, göçmenlere uluslararası yasalar çerçevesinde muamele edilmesi ve yasa dışı göçün önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda mutabık kaldı.

Belarus Büyükelçisi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv