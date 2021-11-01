Başbakan ve Belarus Büyükelçisi’nden göçmenler konusunda işbirliği vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Belarus’un Bağdat Büyükelçisi Victor Rybak ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Belarus’taki göçmenlerin durumu ele alındı.

Taraflar, başta Kürdistan Bölgesi vatandaşları olmak üzere Belarus’taki göçmenler konusundan daha fazla işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, göçmenlere uluslararası yasalar çerçevesinde muamele edilmesi ve yasa dışı göçün önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda mutabık kaldı.

Belarus Büyükelçisi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.