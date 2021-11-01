Politika

Başbakan Mesrur Barzani ABD Büyükelçiliği heyetiyle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden üst düzey bir heyetle görüştü.
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kürdistan ABD Büyükelçiliği Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden üst düzey heyeti kabul etti. Büyükelçi Yardımcısı Gregory LoGerfo başkanlığındaki heyete, Erbil Başkonsolosu Robert Palladino da eşlik etti.

Irak’ın seçimler sonrası genel durumunun ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi konusu da konuşuldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformları, reformlara desteğin devamının önemi, DAİŞ terörüyle mücadelede Peşmerge’ye yardımların yapılması ve Amerikan şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapması konuları da görüşmede masaya yatırıldı.

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