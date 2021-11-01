Suriye’de rejim güçlerine havan saldırısı

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Lazkiye’de teröristler tarafından Hirbet el-Arus bölgesinden Curin yerleşim birimindeki hükümet güçlerine ait bir mevziye gerçekleştirilen havan toplu saldırısı neticesinde Suriyeli bir asker hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Kulit, ayrıca El Nusra Cephesi üyelerinin İdlib’de sekiz kez ateş açtığını da sözlerine ekledi.

Yetkili, "İdlib’de 4, Lazkiye’de 4 kez ateş açıldı" dedi.