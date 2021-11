‘Rusya Rojava’ya 20 savaş uçağı gönderdi’

HABER MERKEZİ

Bulgarian Military ve Lübnan gazetesi El Ahbar'ın haberine göre, Rus savaş uçakları dün sabah Rojava’nın Serêkaniyê bölgesinde eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

MiG-29, Su-35 ve Su-34 savaş uçaklarının yanı sıra iki adet Ka-52 tipi saldırı helikopterinin de bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Rojava’nın Kamışlo kentindeki hava üssünde görev yapan bir güvenlik kaynağı, Rusya’nın önümüzdeki günlerde bölgede geniş çaplı bir operasyona hazırlandığını ve Suriye ordusunu desteklemek üzere bölgeye 20 savaş uçağı daha gönderdiğini söyledi.

Söz konusu güvenlik kaynağı, operasyonun Türkiye destekli silahlı gruplara karşı gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Ortadoğu muhabiri ve askeri analist Vitaly Sherevenko ise, “Bu operasyon, Moskova’nın İdlib kenti ve komşu illerin nihai kurtuluşu için Suriye Arap ordusunu desteklemek üzere gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Sherevenko, “Rusya'nın bölgede doğrudan Türk birliklerine saldırma niyeti yok, ancak Türkler Suriye Arap Ordusu’yla işbirliği yapan Kürt birliklerine saldıracağı için, Ankara'nın eylemleri şu veya bu şekilde Rusları kışkırtacak. Zira sözünü ettiğim Kürt birliklerinin bir kısmı Suriye ordusunun mevzilerinin yanında konuşlanmış durumda” şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’yı “Kürt birliklerine yönelik operasyonlarımızı engelliyor” diye suçladığı kaydedildi.

Bu arada Til Temir kırsalında Rusya ve Suriye ordusunun hava tatbikatı düzenlediği belirtildi.

El Ahbar gazetesi ise Rusya’nın Rojava’da askeri faaliyetleri arttırmasının Haseke ve Rakka'yı bağlayan uluslararası karayolunun açık kalmasını garantiye alma ve Tel Rıfat cephesinde olası bir çatışmada Halep'in güvenliğinin sağlanması amacını taşıdığı yorumunu yaptı.

Habere göre bölgedeki DSG yönetimine yakın kaynaklar, Rusya'nın Kamışlo Havalimanı'na Sukhoi savaş uçaklarını konuşlandırmasının Suriyeli pilotları modern Rus savaş uçaklarıyla eğitme amacıyla sınırlı olduğu görüşünde.

MSB: KONUŞLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği Plan Subayı, Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, düzenlediği basın toplantısında Rus savaş uçaklarının Kamışlo’da görüntülenmesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Kara, "Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

- Russian-Syrian air exercises in Tal Tamr countryside



- Russian Su-34 and Su-35s, Syrian MiG-29s arrive at Qamishli airport



- Russian Mi-8 and Ka-52 helicopters to arrive at Mitras (Sarrin) military airfield in the countryside of Ayn al-Arab pic.twitter.com/vT1rdowZwc