Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 655 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 655 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 660 Covid-19 testi yapılırken, 655 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 946 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 361 bin 413 Covid-19 testi yapılırken, 362 bin 251 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 344 bin 261 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 458 kişi yaşamını yitirdi.

11 bin 532 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.